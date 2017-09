Real : le record de Santos égalé !

Real : le record de Santos égal é ! Par Romain Lantheaume - Le 18/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Real Madrid de Zinédine Zidane entre encore un peu plus dans l’histoire. Cette fois, ce n’est pas un trophée que la Maison Blanche a ajouté à sa collection mais un record vieux de plus de 50 ans. En disposant de la Real Sociedad (3-1) dimanche en Liga, les Merengue ont en effet enregistré un 73e match consécutif toutes compétitions confondues avec au moins un but marqué. Entamée le 30 avril 2016, cette série permet aux doubles champions d’Europe en titre d’égaler le record du Santos de Pelé établi entre 1961 et 1963. Sans surprise, l’attaquant Cristiano Ronaldo (32 ans, 1 match et 2 buts en coupe d'europe cette saison), qui purgeait son dernier match de suspension en Liga dimanche, a été le Madrilène le plus prolifique sur cette période avec 49 buts inscrits en 53 matches joués. "Trois points et le record de Pelé", savoure le quotidien As en Une ce lundi. La Une de As ce lundi



