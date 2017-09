PSG : Kurzawa victime d'un chantage à la vidéo « Par Damien Da Silva - Le 18/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Voici une affaire extra-sportive dont Layvin Kurzawa (25 ans, 5 matchs et 1 but en L1 cette saison) se serait bien passé. Selon les informations de la radio Europe 1, le latéral gauche a été victime d'un chantage à la vidéo dans laquelle il se trouvait dans un bar à chicha en train de tenir des propos déplacés envers le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps. Pour ne pas diffuser les images, les malfaiteurs réclamaient 100 000 euros à Kurzawa, qui a préféré prévenir la police. Un choix intelligent de la part du défenseur puisque les maîtres-chanteurs ne comptaient pas réaliser l'échange et l'attendaient devant chez lui pour l’agresser afin de lui voler l'argent. Mais heureusement, la police était présente et a interpellé trois des cinq suspects, désormais tous mis en examen, en flagrant délit. Si le contenu de cette vidéo est un jour diffusé, l'avenir de Kurzawa chez les Bleus pourrait se compliquer...

