Lyon : Ndombélé, Genesio même pas surpris « Par Romain Lantheaume - Le 18/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titulaire pour la première fois depuis son arrivée à l'Olympique Lyonnais dans les dernières heures du mercato estival, le milieu de terrain Tanguy Ndombélé (20 ans, 1 match en L1 avec Lyon cette saison) a illuminé la rencontre face au Paris Saint-Germain (0-2) dimanche en Ligue 1. Noté 7,5/10 par la rédaction de Maxifoot (voir ici), le transfuge d'Amiens a surpris plus d'un observateur, mais pas son entraîneur Bruno Genesio, qui savait à quoi s'attendre avec le Bleuet. "Il a montré toutes les qualités qu'on lui connaissait au moment de le recruter, a souligné le technicien rhodanien en conférence de presse. On sait que c'est un joueur qui peut faire le lien entre la défense et l'attaque dans un milieu à deux, soit avec le ballon soit par la passe. C'est difficile parce que c'était son premier match et il est sorti sur crampes. Il y a toujours une part d'inconnue mais s'il je l'ai fait débuter c'est que j'ai confiance en lui et qu'on sait qu'il peut faire ce genre de performance." Avec sa belle copie rendue au Parc des Princes, Ndombélé s'est clairement fait un nom, notamment vis-à-vis du consultant de Canal + Laurent Paganelli qui l'a maladroitement appelé "Dembélé" (!) au moment de son interview sur le banc lyonnais ! Avec sa belle copie rendue au Parc des Princes, Ndombélé s'est clairement fait un nom, notamment vis-à-vis du consultant de Canal + Laurent Paganelli qui l'a maladroitement appelé "Dembélé" (!) au moment de son interview sur le banc lyonnais !

