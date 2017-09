PSG : les penalties, Emery va en parler

Premier désaccord entre Neymar (25 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison) et Edinson Cavani (30 ans, 6 matchs et 7 buts en L1 cette saison) au Paris Saint-Germain. A l'occasion de la victoire parisienne face à Lyon (2-0) ce dimanche soir, les deux joueurs ont eu une petite discussion au moment du penalty, l'Uruguayen refusant de laisser tirer le Brésilien, très agacé. L'entraîneur parisien Unai Emery va définir les règles avec ses deux joueurs.

"Les penalties sont à frapper par quelques joueurs, l'un est Cavani et l'autre est Neymar. Il faut un gentlemen's agreement sur le terrain pour frapper les penalties. Après, on va s'arranger en interne pour les penalties qui arrivent, parce que je crois que les deux sont capables de les tirer, et je veux que les deux alternent dans cet exercice", a indiqué l'Espagnol en conférence de presse.