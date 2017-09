Lyon : Morel et Tousart, des Gones frustrés

Battu 2-0 à Paris ce dimanche, l'Olympique Lyonnais peut nourrir des regrets. C'est le sentiment que partagent Jérémy Morel et Lucas Tousart.

"On est frustré car on a la sensation de faire un bon match mais on repart avec 0 point. C'est tout de même encourageant", a réagi le défenseur des Gones. "On a fait le boulot pendant presque tout le match. On a été solidaire. On a un goût amer, c'est frustrant", a fait savoir de son côté le milieu de terrain du club rhodanien.