Lyon : une défaite encourageante pour Genesio

Malgré une prestation très encourageante, l'Olympique Lyonnais s'est incliné 2-0 à Paris ce dimanche. Déçu, Bruno Genesio retient toutefois le positif.

"On sort déçu parce que même si on sait que c'est difficile on méritait certainement mieux. On a eu les occasions pour mener au score. Sur une ou deux fautes d'inattention on a payé cash. Malgré tout, on pourra beaucoup positiver sur ce qu'on a fait ce soir. Si on reproduit cela, on peut penser que de belles choses nous attendent dans la saison", a réagi l'entraîneur lyonnais après la rencontre.

Après 6 journées, l'OL occupe la 5e place du classement.