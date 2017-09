PSG : Neymar moyen et râleur

Très performant depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Neymar (25 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a connu une soirée plus compliquée face à Lyon (2-0) ce dimanche. Il a beaucoup raté et s'est parfois trop entêté à vouloir faire la différence seul. On a aussi vu des premiers signes de discordes avec Edinson Cavani sur des coups francs et le penalty raté par l'Uruguayen. Il a été noté 5,5/10.

"En première période, le Brésilien a été brouillon. Il a réalisé quelques jolis gestes techniques, mais il a souvent manqué ses passes ou s'est empalé dans les défenseurs lyonnais. Cela n'a pas été beaucoup mieux en seconde période, où on l'a surtout remarqué pour quelques prises discussions avec Cavani, notamment sur le penalty qu'il voulait tirer", peut-on lire sur le Débrief et NOTES de PSG - Lyon ().