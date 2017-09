PSG : Mbappé, le meilleur des trois

Sans être flamboyant, Kylian Mbappé (18 ans, 2 matchs et 1 but en L1 avec Paris SG cette saison) a été l'attaquant parisien le plus en réussite lors de la victoire du Paris SG face à Lyon (2-0) ce dimanche soir. L'ancien Monégasque provoque notamment, avec réussite, le deuxième but dans ce match. Il a été noté 6,5/10.

"Pour son premier match au Parc des Princes sous les couleurs du PSG, le jeune attaquant a été assez discret pendant 20 minutes. Ensuite, il a fait soulever le public sur quelques accélérations et dribbles dont il a le secret, mais sa première période avait été insuffisante. Après la pause, il a été l'attaquant parisien le plus en vue avec beaucoup de disponibilité et il a fait des différences face à ses adversaires. Il provoque le deuxième but parisien, même s'il avait perdu son duel face à Lopes", peut-on lire sur le Débrief et NOTES de PSG - Lyon ().