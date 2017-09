Lyon : ce qu'il a manqué selon Fekir

En dépit d'une prestation très intéressante, l'Olympique Lyonnais s'est incliné 2-0 à Paris ce dimanche. Nabil Fekir était évidemment déçu au coup de sifflet final.

"On a eu quelques opportunités, on a bien tenu pendant une heure mais on a craqué à la fin. On a manqué un petit peu d'agressivité devant, mais c'est une grande équipe, il lui en faut peu, c'est malheureux pour nous", a réagi le capitaine lyonnais au micro de Canal+.