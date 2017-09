Lille : pour Benzia, Bielsa est intouchable « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 17/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec une décevante 17e place au classement après 6 journées, le LOSC connaît un début de saison des plus compliqués. S'il commence à recevoir de légitimes critiques, Marcelo Bielsa est intouchable pour Yassine Benzia (23 ans, 5 matchs en L1 cette saison). "Marcelo Bielsa est un très, très grand coach. Regardez ce qu’en disent Guardiola ou Simeone, a indiqué l'attaquant lillois sur beIN Sports. Le coach garde quand même confiance en nous. Il nous a dit après le match (défaite 1-0 à Guingamp samedi) de ne pas lâcher, que les efforts consentis allaient finir par payer. Avec un tel coach et la qualité de l’équipe, ça va venir. Il ne faut pas se précipiter et travailler dur à l’entraînement pour basculer dans une spirale plus positive." Les Dogues n'ont marqué qu'un but lors des cinq dernières journées. Pas terrible pour une équipe qui se veut résolument tournée vers l'attaque... Les Dogues n'ont marqué qu'un but lors des cinq dernières journées. Pas terrible pour une équipe qui se veut résolument tournée vers l'attaque...

News lue par 6877 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+