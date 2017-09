L1 : Paris SG 2-0 Lyon (fini)

Bousculé par l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-0 sur sa pelouse du Parc des Princes ce dimanche soir grâce à deux buts contre leur camp des Lyonnais.

Pas intimidés, les Lyonnais ont très bien démarré la rencontre et se procuraient même la première occasion sur un tir de Depay. Les deux équipes mettaient beaucoup d'intensité dans les duels et l'OL réussissait bien à contenir le trio Mbappé-Cavani-Neymar, peu dangereux. Egalement intéressant avec le ballon, le club rhodanien profitait du replacement parfois lent des joueurs offensifs parisiens pour s'offrir quelques situations dangereuses.

On n'avait pas le temps de souffler dans cette rencontre de haut niveau avec un ballon circulant rapidement, des duels intenses dans chaque zone du terrain et de jolis gestes techniques. Si Paris posait nettement le pied sur le ballon dans le dernier quart d'heure, les Parisiens manquaient de justesse dans la dernière passe pour trouver la faille dans une défense lyonnaise rigoureuse. Lopes devait tout de même s'imposer sur une frappe de Neymar juste avant la pause.

Lyon reprenait la seconde période comme il avait commencé la première avec beaucoup d'impact dans les duels et une occasion pour Fekir sur un tir repoussé par Areola. Alors que Paris peinait toujours à inquiéter Lopes, l'OL s'offrait deux énormes occasions coup sur coup avec une tête de Tousart repoussée par Thiago Silva devant sa ligne et un missile phénoménal de Ndombélé sur la barre transversale d'un Areola battu !

Et pourtant, c'est le PSG qui ouvrait le score. Tout juste entré en jeu, Lo Celso provoquait le but contre son camp de Marcelo sur un centre dévié par Cavani (1-0, 75e). Derrière, Paris avait l'occasion de creuser l'écart sur un penalty accordé pour une faute de Mendy sur Mbappé. Mais Cavani voyait sa tentative déviée sur sa barre par Lopes ! Un signe pour l'OL ? Non, puisque les hommes de Bruno Genesio s'inclinaient finalement sur un nouveau but contre son camp de Morel (2-0, 86e).