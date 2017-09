L1 : Paris SG 0-0 Lyon (mi-tps)

A la pause d'une rencontre animée et plaisante, le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais ont regagné les vestiaires dos à dos (0-0), dans cette rencontre de la 6e journée de Ligue 1.

Pas intimidés, les Lyonnais ont très bien démarré la rencontre et se procuraient même la première occasion sur un tir de Depay. Les deux équipes mettaient beaucoup d'intensité dans les duels et l'OL réussissait bien à contenir le trio Mbappé-Cavani-Neymar, peu dangereux. Egalement intéressant avec le ballon, le club rhodanien profitait du replacement parfois lent des joueurs offensifs parisiens pour s'offrir quelques situations dangereuses, avec notamment des frappes de Fekir et Traoré, toutefois non cadrées.

Même si les réelles occasions dangereuses manquaient, on n'avait pas le temps de souffler dans cette rencontre de haut niveau avec un ballon circulant rapidement, des duels intenses dans chaque zone du terrain et de jolis gestes techniques. Si Paris posait nettement le pied sur le ballon dans le dernier quart d'heure, les Parisiens manquaient de justesse dans la dernière passe pour trouver la faille dans une défense lyonnaise rigoureuse. Lopes devait tout de même s'imposer sur une frappe de Neymar juste avant la pause. Tout reste à faire dans ce match.