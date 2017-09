L1 : Paris SG-Lyon, les compos

A l'occasion de la 6e journée de Ligue 1, le Paris SG reçoit Lyon ce dimanche (21h, Canal+) au Parc des Princes. Pour ce choc, l'entraîneur parisien Unai Emery est toujours privé de Di Maria et Pastore, blessés, tandis que Verratti est suspendu. Annoncé incertain, Rabiot est bien là et titulaire, tout comme Draxler et Kimpembe, préféré à Marquinhos. Côté lyonnais, Bruno Genesio est privé de Ferri, blessé. Remplaçants jeudi en Ligue Europa, Traoré, Tete et Ndombélé devraient débuter. Voici les compositions des deux équipes.

Paris SG : Areola - Dani Alves, Kimpembe, Thiago Silva (c), Kurzawa - Thiago Motta, Rabiot - Mbappé, Draxler, Neymar - Cavani.

Lyon : Lopes - Tete, Marcelo, Morel, Mendy - Tousart, Ndombélé - Traoré, Fekir (c), Depay - Mariano.