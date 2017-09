OM : Amavi, Garcia a aimé « Par Romain Rigaux - Le 17/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titulaire et auteur d'une très belle performance contre Amiens (2-0), le latéral gauche Jordan Amavi (23 ans, 3 matchs en L1 cette saison) a été l'un des meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille ce dimanche. Interrogé sur la prestation de l'ancien Niçois, son entraîneur Rudi Garcia était forcément satisfait. "C’est bien. J’avais peur qu’il n’aille pas au bout physiquement, mais il a tenu. Il nous apporte de la vitesse. J’ai aimé son implication défensive, un point sur lequel j’insiste avec lui. Il va monter en puissance et se lâcher. On a besoin de tout le monde car on a beaucoup de matchs rapprochés", a déclaré le technicien. Une dernière phrase plutôt destinée à Patrice Evra, qui devrait laisser sa place de titulaire à Amavi si celui-ci poursuit sur sa lancée. Une dernière phrase plutôt destinée à Patrice Evra, qui devrait laisser sa place de titulaire à Amavi si celui-ci poursuit sur sa lancée.

