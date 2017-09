OM : victoire logique pour Garcia

L'Olympique de Marseille a décroché un succès sur la pelouse d'Amiens (2-0) ce dimanche dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Un succès amplement mérité pour l'entraîneur marseillais Rudi Garcia, fier de la prestation de ses joueurs.

"A la mi-temps, le match nul était logique. A la fin, la victoire de l’OM est sans contestation possible. On a au moins répondu au niveau d’exigence de l’engagement athlétique d’Amiens. C’est là-dessus qu’on a gagné le match. L’équipe était bâtie pour avoir du répondant et de la vitesse devant. On a trouvé les solutions en deuxième période, quand on a été plus offensifs et plus justes dans nos attaques. L’organisation défensive et l’implication de tous nous ont permis de gagner", a déclaré le coach de l'OM après la rencontre.

Marseille remonte à la 6e place au classement.