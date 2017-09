L1 : Angers 0-1 Metz (fini)

Enfin des points pour Metz ! Les Grenats ont décroché leur premier succès de la saison sur la pelouse d'Angers (0-1) ce dimanche, dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1.

Dominateurs, les Messins auraient pu ouvrir le score dès la première minute en profitant d'une mésentente entre Traoré et Letellier. Puis le SCO tremblait sur une belle frappe de Nguette. Malgré ces opportunités, le score ne bougeait pas et les Angevins, très décevants, réagissaient avec des tentatives de Guillaume et Santamaria repoussées par Didillon, qui avait remplacé un Kawashima blessé durant l'échauffement.

A la pause, personne n'avait donc pris l'avantage au tableau d'affichage dans cette partie. Mais Metz était récompensé de son bon match peu de temps après le retour des vestiaires avec l'ouverture du score de la tête par Roux (0-1, 55e). Cinq minutes plus tard, Nguette aurait pu faire le break mais son tir trouvait le poteau de Letellier. Sauvé par son poteau en fin de match, Metz avait fait le plus dur et marque ses premiers points de la saison après cinq défaites lors des cinq premières journées.