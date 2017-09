Liverpool : Coutinho et son été "difficile" « Par Romain Rigaux - Le 17/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Longtemps courtisé par le FC Barcelone cet été, Philippe Coutinho (25 ans, 2 matchs toutes compétitions cette saison) a été retenu par Liverpool. Dans une interview accordée à ESPN Brésil, le milieu offensif des Reds est revenu sur son été agité et son intérêt pour le club catalan. "Il y avait une offre et parfois dans la vie cette offre peut vous intéresser ou pas. Comme tout le monde le sait, moi et ma famille nous étions intéressés. Comme je l’ai toujours dit, c’est un grand honneur de recevoir une offre d’un club aussi grand que le Barça. Le mois d’août a été difficile pour moi mais maintenant je me concentre sur mon équipe et sur la sélection brésilienne", a confié l'Auriverde. Reste à savoir si le Barça reviendra à la charge l'été prochain. Reste à savoir si le Barça reviendra à la charge l'été prochain.

