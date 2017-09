Juve : M. Allegri - "Matuidi, une chance"

Encore titulaire, Blaise Matuidi (30 ans, 4 matchs en Serie A avec Juventus Turin cette saison) a participé au large succès de la Juventus Turin sur la pelouse de Sassuolo ce dimanche (3-1). Après la rencontre, le Français a eu droit aux félicitations de son entraîneur.

"C'est une chance de l'avoir avec nous, a souligné Massimiliano Allegri. Matuidi a une qualité extraordinaire : il se tait et il court. Et en plus, il sait jouer au foot. Il l'a déjà prouvé très souvent puisqu'il a toujours joué avec tous ses entraîneurs. Pour atteindre les objectifs, il faut ce genre de qualités, en plus des qualités techniques."

L'ancien Parisien est déjà en train de devenir indispensable chez les Bianconeri.