PSG : D. Alves "leader", Meunier "suiveur"

Alors qu'il avait gagné sa place de titulaire la saison dernière au Paris Saint-Germain, Thomas Meunier (26 ans, 2 matchs en L1 cette saison) a vu débarquer Daniel Alves (34 ans, 3 matchs en L1 cette saison) cet été dans la capitale. Désormais remplaçant, le Belge est bien conscient que le Brésilien a plus d'atouts que lui.

"Dani a plus de charisme que moi. C’est un leader. Moi je suis un bon suiveur. Dans le jeu, il est beaucoup plus posé et réfléchi. Moi je suis encore un peu fou et hyperactif. Je me précipite souvent vers l’avant alors que c’est parfois inutile. Dani, lui, fait toujours le bon choix", a confié le Parisien à La Dernière Heure.

Un discours plein de modestie.