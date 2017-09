Amiens : G. Kakuta - "on a complètement lâché" « Par Romain Rigaux - Le 17/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une première période sérieuse, Amiens a craqué face à l'Olympique de Marseille (0-2) ce dimanche en encaissant rapidement un doublé de Clinton Njie après la pause. Le milieu offensif Gaël Kakuta (26 ans, 5 matchs et 2 buts en L1 cette saison) regrettait cette mauvaise entame de seconde période après le match. "On a bien commencé le match. On était dangereux sur coups de pied arrêtés en première période, mais on a commencé à reculer en deuxième mi-temps. Au final, on prend deux buts et on a complètement lâché. On a trop pris confiance avec la fin de la première période et ils ont joué à l'expérience pour prendre le dessus", a déclaré l'Amiénois au micro de beIN Sports. Amiens occupe la 14e place au classement. Amiens occupe la 14e place au classement.

