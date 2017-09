Ang. : Chelsea 0-0 Arsenal (fini) « Par Eric Bethsy - Le 17/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d'un derby riche en intensité, Chelsea et Arsenal n'ont pas su se départager (0-0) à l'occasion de la 5e journée de Premier League. Pourtant, les deux équipes ont eu les occasions pour ouvrir le score. Dans cette rencontre rythmée, ce sont d'abord les Blues qui se montraient les plus tranchants, mais sans solliciter Cech. Car le premier gardien en action, c'était bien Courtois, vigilant sur les tentatives de Lacazette et de Kolasinac, tandis que la tête de Welbeck passait juste à côté ! Mais en toute fin de première période, le portier belge était battu sur la frappe de Ramsey, auteur d'un petit festival, et dont la frappe heurtait le poteau ! Les coéquipiers de Pedro ont eu chaud, même si l'Espagnol perdait son duel contre Cech. 0-0 à la pause, mais on pouvait s'attendre à voir des buts au vu de la qualité du match. Seulement voilà, les deux formations étaient moins précises techniquement au retour des vestiaires. Il fallait attendre la 76e minute pour voir le public s'enflammer… pour rien puisque le but du Gunner Mustafi était logiquement refusé pour un hors-jeu. Heureusement, les deux coachs faisaient entrer leur meilleur joueur, Alexis Sanchez et Hazard, auteur d'une belle percée et d'une frappe qui terminait dans les bras de Cech. Mais aucune équipe ne marquera, et Chelsea, qui a terminé la rencontre à 10 après l'expulsion de David Luiz (87e), ne s'en plaindra pas. Un match nul qui n'arrange personne... Premier League : Résultats, buteurs, classements...

News lue par 3084 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+