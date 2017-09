L1 : Amiens 0-2 Marseille (fini)

Après deux défaites en championnat, l'Olympique de Marseille s'est rassuré en décrochant une victoire sur la pelouse d'Amiens (2-0) ce dimanche dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Un succès obtenu sur un doublé de Njie.

Les Marseillais ont rapidement eu la maîtrise du ballon mais peinaient à bousculer une défense amiénoise rigoureuse. Le promu en Ligue 1 mettait beaucoup d'intensité dans les duels, parfois à la limite de la régularité, ce qui gênait considérablement les Olympiens, à la peine dans la construction et pas assez présents dans la zone de vérité.

A l'approche de la demi-heure, l'OM s'offrait tout de même deux bonnes opportunités sur des frappes de Payet et Thauvin. Mais tout cela restait tout de même très décevant... Dans le dernier quart d'heure, c'est même Amiens qui se montrait le plus entreprenant et se procurait les deux plus belles occasions, avec notamment une sortie totalement ratée de Pelé qui voyait le ballon passer miraculeusement au-dessus du but.

Marseille entamait mieux sa seconde période. Njie profitait d'un bon centre de Sakai et d'une erreur d'Adenon pour marquer à bout portant du ventre (0-1, 53e). Dans la foulée, les Olympiens enfonçaient le clou au terme d'une belle action collective conclue une fois encore par Njie (0-2, 55e). Assommés, les Amiénois ne parvenaient pas à réagir et les Marseillais continuaient de se procurer des opportunités sur des frappes bien captées par Gurtner.

Bien décidé à garder ses hommes en alerte jusqu'au coup de sifflet final, Garcia donnait de la voix le long de la ligne de touche et ne cessait de donner des consignes à ses joueurs. Les Marseillais restaient concentrés dans les dernières minutes pour ne pas encaisser de but et décrocher trois point précieux qui permettent à l'OM de remonter à la 6e place du classement, à deux points du podium. Un bon bol d'air.