Man Utd : 6 à 12 semaines pour Pogba ?

Blessé aux ischio-jambiers contre le FC Bâle (3-0) cette semaine en Ligue des Champions, Paul Pogba (24 ans, 5 matchs et 2 buts toutes compétitions avec Manchester Utd cette saison) pourrait manquer plusieurs mois de compétition. Selon The Times, le milieu de terrain français de Manchester United sera finalement écarté des terrains entre six et douze semaines !

"La blessure est vraiment mauvaise. Ce n'est pas normal pour un joueur qui respecterait notre programme d'entraînement", a expliqué une source au sein du club mancunien au journal britannique. Cette source estime que la gravité de cette blessure serait le résultat d'un entraînement personnel trop intensif en dehors du club.

Il s'agirait d'un gros coup dur pour Manchester United si cette longue indisponibilité se confirmait.