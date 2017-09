Atletico : Griezmann, un but qui va compter « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 17/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Face à Malaga samedi soir (1-0), Antoine Griezmann (26 ans, 2 matchs et 1 but en Liga cette saison) a inscrit le premier but de l'Atletico Madrid dans son nouveau stade du Wanda Metropolitano. Tout sauf anodin pour l'entraîneur des Rojiblancos, Diego Simeone. "C'est un but qui compte, pour lui parce qu'il avait besoin de marquer, et pour nous parce que c'est un joueur dont nous avons besoin. Il est proche de redevenir ce joueur déterminant que nous connaissons. C'est quelque chose qui va compter pour les supporters ce premier but au Metropolitano", a souligné le technicien argentin après la rencontre. Simeone ira même jusqu'à comparer ce but de Griezmann avec le premier inscrit à Vicente Calderon, ancien stade de l'Atletico, par Luis Aragones, véritable légende du club madrilène. Simeone ira même jusqu'à comparer ce but de Griezmann avec le premier inscrit à Vicente Calderon, ancien stade de l'Atletico, par Luis Aragones, véritable légende du club madrilène.

