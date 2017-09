Lyon : les grandes ambitions de Mariano « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 17/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Olympique Lyonnais affronte le Paris Saint-Germain ce dimanche au Parc des Princes (21h). Un premier vrai test pour le club rhodanien, encore invaincu cette saison. Et Mariano (24 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison) espère bien le rester. "C’est une équipe composée de grands joueurs, mais on va tenter de faire un grand match. Il faudra être soudé, croire en nos possibilités. Le PSG paraît intouchable mais on veut démontrer que nous pouvons être un rival sérieux, confie l'avant-centre lyonnais au Progrès. Tout le monde voit le PSG champion. Notre objectif est d’avancer match après match, et de nous en rapprocher, de Monaco aussi. Rester invaincu ? Oui, pourquoi pas ? Il faut refuser la défaite." Les Gones ont visiblement l'intention de frapper un gros coup dans la capitale ce soir. Les Gones ont visiblement l'intention de frapper un gros coup dans la capitale ce soir.

