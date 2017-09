OM : Deschamps conseille Garcia « Par Romain Rigaux - Le 17/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Invité sur le plateau de Téléfoot ce dimanche, Didier Deschamps a été interrogé sur l'Olympique de Marseille, club qu'il a entraîné entre 2009 et 2012. Et le sélectionneur de l'équipe de France a donné des conseils au coach olympien actuel, Rudi Garcia. "Qu'il ferme ses oreilles et qu'il reste concentré sur son équipe et ses joueurs. A Marseille, il y a beaucoup de mistral il faut tenir la barre en tant que capitaine de route, comme l'est Rudi", a déclaré Deschamps. Malgré un passage réussi dans la cité phocéenne, le technicien de 48 ans avait aussi dû faire face aux contestations des supporters marseillais lors de sa dernière saison. Malgré un passage réussi dans la cité phocéenne, le technicien de 48 ans avait aussi dû faire face aux contestations des supporters marseillais lors de sa dernière saison.

News lue par 9601 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+