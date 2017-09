Lille : ça peut vite tourner pour Bielsa

Depuis une facile victoire 3-0 contre Nantes pour débuter le championnat, le LOSC est aux abonnés absents. Fébrile défensivement et médiocre offensivement, le club nordiste n'en finit plus de s'enfoncer au classement. Malgré tout, Marcelo Bielsa refuse de revoir sa copie et continue de vouloir construire une équipe offensive.

"Je crois que nous disposons des ressources nécessaires au sein de l’équipe pour pouvoir trouver le chemin du but rapidement, a ainsi commenté l'entraîneur lillois après la défaite des siens à Guingamp samedi (0-1). Vraiment, j’insiste, je ne pense pas qu’il s’agisse d’un problème individuel. Il y a des moments où l’effort, l’impact d’une équipe n’a pas de résultat. Je crois que notre équipe a toutes les caractéristiques d’une formation offensive. Mais si on me dit que c’est une équipe offensive qui ne marque pas de but, je ne pourrai pas le nier."

Les Dogues tenteront de relever la tête face à un gros morceau, Monaco, vendredi prochain.