PSG : Mbappé-Neymar, un pactole grâce à Nike ?

PSG : Mbappé-Neymar, un pactole grâce à Nik e ? « Par Romain Rigaux - Le 17/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Equipementier historique du Paris Saint-Germain, Nike a renforcé sa présence dans la capitale cet été avec les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé au PSG, deux joueurs sous contrat avec la marque à la virgule. Une association parfaite pour la firme américaine alors que les deux attaquants évoluent aussi sous sa bannière en sélection. Mais une aubaine aussi pour Paris. Actuellement, le contrat avec Nike rapporte 25 millions d'euros par an au PSG. Les dirigeants parisiens comptent bien renégocier l'accord, portant jusqu'en 2022, pour augmenter ses recettes. A titre de comparaison, Chelsea perçoit 66 millions d'euros annuels de la part de Nike, tandis que le contrat avec le FC Barcelone est estimé à plus de 100 millions d'euros ! Avec Mbappé et Neymar, mais aussi Edinson Cavani et Marco Verratti, Nike pourrait faire du Paris SG sa vitrine. Et Paris compte sur un nouveau contrat pour amortir les achats de cet été et gonfler ses recettes dans le cadre du fair-play financier. Avec Mbappé et Neymar, mais aussi Edinson Cavani et Marco Verratti, Nike pourrait faire du Paris SG sa vitrine. Et Paris compte sur un nouveau contrat pour amortir les achats de cet été et gonfler ses recettes dans le cadre du fair-play financier.

News lue par 5425 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+