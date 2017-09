PSG : une vague de départs en janvier ?

PSG : une vague de départs en janvie r ? « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 17/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après avoir recruté Neymar (222 millions d'euros) et Kylian Mbappé (180 millions d'euros à venir), le Paris Saint-Germain a besoin de vendre massivement pour équilibrer ses comptes et surtout respecter les règles du fair-play financier. Faute de l'avoir fait cet été, le club de la capitale devrait ainsi se séparer de plusieurs éléments à forte valeur marchande en janvier prochain. D'après El Mundo Deportivo, Angel Di Maria (29 ans, 4 matchs en L1 cette saison), Lucas (25 ans, 1 apparition et 1 but en L1 cette saison), Javier Pastore (28 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 cette saison) voire Julian Draxler (23 ans, 3 apparitions en L1 cette saison) seraient toujours concernés par un départ. On sait qu'en août dernier, le PSG avait par exemple signifié à Draxler qu'il pouvait partir si une bonne offre se présentait. Mais l'Allemand avait refusé. En sera-t-il de même en janvier s'il doit conserver un statut de remplaçant durant toute la première partie de saison ? Di Maria était lui proche de rejoindre le FC Barcelone. Mais le club catalan et le PSG n'avaient pas su se mettre d'accord, ce dernier ne voyant pas venir les 60 millions d'euros réclamés. Di Maria était lui proche de rejoindre le FC Barcelone. Mais le club catalan et le PSG n'avaient pas su se mettre d'accord, ce dernier ne voyant pas venir les 60 millions d'euros réclamés.

News lue par 8995 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+