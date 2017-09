OM : Evra est "en roue libre"

Cible des consultants et de ses supporters, Patrice Evra (36 ans, 3 matchs en L1 cette saison) est en grosse difficulté en ce début de saison. Et dans l'entourage de l'Olympique de Marseille, on a un peu l'impression que le club ne fait rien pour recadrer le latéral gauche, qui s'illustre davantage actuellement par ses déclarations toujours très tapageuses et ses mises en scène souvent ridicules sur les réseaux sociaux.

"C'est assez surprenant de voir que personne au club ne lui dit rien. Il est en roue libre", juge ainsi le conseiller d'un coéquipier d'Evra à l'OM, interrogé par Le Parisien. Sur le terrain aussi, l'ancien Turinois est un peu partout sur le terrain sauf dans son couloir gauche pour défendre...