PSG : Neymar-Mbappé, Papin adore !

En seulement deux matchs, Neymar (25 ans, 5 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison) et Kylian Mbappé (18 ans, 2 matchs et 2 buts toutes compétitions avec Paris SG cette saison) ont déjà affiché une belle complicité sur le terrain sous les couleurs du Paris Saint-Germain. L'ancien attaquant de l'OM, Jean-Pierre Papin, est sous le charme.

"Ce qui saute aux yeux, c'est leur plaisir à jouer ensemble. J'adore. Ça me rappelle le Barça de ces dernières années : tu as des mecs capables de faire la différence seul mais qui préfèrent souvent la donner. C'est une force de cohésion que tu vois rarement. Ça me rappelle avec Chris (Waddle) et Abedi (Pelé) à l'OM et plus encore, avec 'Canto'", a confié JPP dans les colonnes de L'Equipe.

Les supporters parisiens vont aussi se régaler cette saison.