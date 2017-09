Monaco : Falcao veut finir meilleur buteur « Par Romain Rigaux - Le 17/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un doublé contre Strasbourg (3-0) samedi lors de la victoire de l'AS Monaco, Radamel Falcao (31 ans) a porté son total à neuf réalisations en championnat. C'est la première fois en 40 ans qu'un joueur réalise une telle performance en six journées. Et le Colombien compte bien continuer sur ce rythme pour s'adjuger le titre de meilleur buteur en fin de saison. "Je lutte pour ça. Etre meilleur buteur, j'aimerais ça, tous les attaquants en rêvent, mais c'est trop tôt. Cette année, je suis à neuf buts en septembre, j'ai le temps, j'espère continuer comme ça et on verra où j'en suis en fin de saison", a confié El Tigre dans des propos rapportés par L'Equipe. Kylian Mbappé parti, l'ASM peut toujours compter sur Falcao pour porter son attaque cette saison. Kylian Mbappé parti, l'ASM peut toujours compter sur Falcao pour porter son attaque cette saison.

