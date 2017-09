Dijon : O. Dall'Oglio - "un peu les boules"

Malgré un bon match, Dijon s'est incliné à domicile contre Saint-Etienne (0-1) ce samedi lors de la 6e journée de Ligue 1. Pour l'entraîneur dijonnais Olivier Dall'Oglio, cette défaite n'est pas méritée alors qu'il juge "imaginaire" le penalty victorieux de l'ASSE.

"Nous avons un peu les boules. Il faut prendre un peu de recul car sur un tel match prendre aucun point est cruel et au vu des circonstances aussi. Il y a eu un bon match. Il y a eu des occasions. Ce n'est pas passé loin de les mettre au fond. (...) On a vu, il n'y a pas penalty. Bien sûr que je suis en colère mais qu'est-ce que je peux y faire. La saison dernière, nous avons pris un penalty à la 93e et cette fois-ci, il y a un penalty imaginaire. Il faut grandir vite pour avoir peut-être un peu plus de respect", a lancé le coach du DFCO après la rencontre.