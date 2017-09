Guingamp : A. Kombouaré - "au bout du suspense" « Par Romain Rigaux - Le 16/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Guingamp s'est imposé face à Lille (1-0) ce samedi soir, lors de la 6e journée de Ligue 1, grâce à un but d'Etienne Didot dans le temps additionnel. Après la rencontre, l'entraîneur guingampais Antoine Kombouaré savourait cette victoire sur le fil. Après la défaite à Lyon, on devait gagner à tout prix à domicile. Et cela a été le cas au bout du bout du suspense. Je félicite mes joueurs car on a joué contre une très belle équipe de Lille. On a souffert sans prendre de but, et on a la récompense au final sur ce magnifique but de Didot. Ces trois points font du bien pour aller à Bordeaux plus sereinement", a déclaré le coach de l'EAG au micro de beIN Sports. L'En Avant occupe la 8e place au classement avec neuf points. L'En Avant occupe la 8e place au classement avec neuf points.

