L1 : Dijon 0-1 St Etienne (fini) « Par Romain Rigaux - Le 16/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Précieux succès à l'extérieur pour Saint-Etienne qui grimpe sur le podium grâce aux trois points rapportés de Dijon (1-0), ce samedi soir lors de la 6e journée de Ligue 1. L'ASSE grimpe sur le podium. Les Stéphanois se procuraient les occasions les plus dangereuses dans la première demi-heure, avec notamment une double opportunité sur un tir de Diony repoussé par Reynet, qui devait intervenir dans la foulée sur une tête plongeante de Dabo. Derrière, le DFCO pensait ouvrir le score mais le but de Jeannot était refusé pour un hors-jeu, puis Ruffier réalisait une belle parade devant Tavares. Juste avant la pause, Diony voyait sa frappe frôler le poteau. Comme un symbole dans une première période totalisant 19 tirs mais seulement 5 cadrés. Il fallait finalement un penalty, sifflé pour une faute de Chafik sur Bamba, pour assister à l'ouverture du score stéphanoise en début de seconde période. Bamba se faisait justice en tirant sur la gauche de Reynet, parti du bon côté (0-1, 49e). Derrière, Dijon dominait nettement et tentait de revenir au score rapidement mais Sliti et Marié butaient sur un Ruffier infranchissable ! L'ASSE pouvait remercier son gardien ce soir, auteur de nombreux arrêts, mais aussi Théophile-Catherine qui sauvait sur sa ligne en fin de match. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

