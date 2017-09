L1 : Monaco 3-0 Strasbourg (fini)

Même si tout n'a pas été parfait, l'AS Monaco se rassure avec un succès 3-0 contre Strasbourg ce samedi à l'occasion de la 6e journée de Ligue 1. Falcao a inscrit un doublé dans cette rencontre.

Globalement dominateur sans être brillant, le club de la Principauté se procurait les meilleures occasions en première période. Jovetic, titularisé pour la première fois avec l'ASM, trouvait la barre de Kamara sur un joli lob, puis le Monténégrin perdait un duel face au gardien. Falcao gâchait aussi une belle opportunité en ratant le cadre sur une frappe dans la surface.

Malgré ces occasions, les minutes passaient et on ne sentait pas réellement cette équipe monégasque capable de faire la différence face à une sérieuse équipe strasbourgeoise. Les hommes de Leonardo Jardim peinaient à mettre du rythme et les passes imprécises étaient trop nombreuses. Mais, finalement, Lopes permettait à Monaco de respirer juste avant la pause sur un service de Falcao (1-0, 43e). Les Strasbourgeois s'étaient relâchés un peu trop tôt.

Dès le retour des vestiaires, Monaco profitait de la passivité de la défense strasbourgeoise, et d'une erreur d'arbitrage, pour creuser l'écart. Falcao inscrivait son 8e but de la saison en championnat alors qu'il était en position de hors-jeu sur l'action(2-0, 51e). Si le Colombien se faisait refuser un nouveau but pour un hors-jeu, sifflé cette fois-ci, il s'offrait tout de même un doublé en profitant d'une énorme bourde de Mangane (3-0, 67e). La messe était dite.