OM : Garcia a eu une discussion avec Thauvin Par Romain Rigaux - Le 16/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En colère lors de son remplacement face à Konyaspor (1-0), jeudi en Ligue Europa, Florian Thauvin (24 ans, 5 matchs et 1 but en L1 cette saison) a eu droit aux explications de son entraîneur Rudi Garcia après la rencontre. Le coach olympien estimait que son attaquant ne défendait pas assez à ce moment de la rencontre. "200% confiance en Flo, il va faire une grande saison. Mais quand il ne fait pas ce que j'attends sur le terrain, il se retrouve sur le banc avec moi. Comme tous les autres joueurs. Il fallait mieux gérer les tâches défensives. (...) On a eu une bonne discussion, il a compris", a expliqué Garcia en conférence de presse ce samedi. Thauvin avait reconnu que son coach avait fait le bon choix et qu'il n'avait pas eu la bonne attitude (voir ici). Thauvin avait reconnu que son coach avait fait le bon choix et qu'il n'avait pas eu la bonne attitude ().

