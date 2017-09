Man Utd : Zlatan reviendra "meilleur qu'avant" « Par Romain Rigaux - Le 16/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Indisponible depuis avril dernier en raison d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, Zlatan Ibrahimovic (35 ans) travaille dur pour retrouver la compétition avec Manchester United. Et l'attaquant suédois se montre confiant concernant son futur niveau. "Je me remets de tout. Ce qui est sur mon chemin ne compte pas et je vais tout casser pour atteindre mon but. Quand je reviendrai sur le terrain pour jouer au foot, je serai meilleur qu'avant. Je ne reviens pas parce que je suis comme je suis, je reviens pour devenir une meilleure version du vieux moi. Imaginez ce que cela va être", a lâché l'ancien Parisien au magazine Inside United. Le retour à la compétition de Zlatan est prévu pour novembre. Le retour à la compétition de Zlatan est prévu pour novembre.

News lue par 4627 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+