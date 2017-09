OM : Garcia n'a pas aimé les insultes... « Par Damien Da Silva - Le 16/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très contesté après les deux défaites face à Monaco (1-6) et Rennes (1-3) en Ligue 1, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille Rudi Garcia était présent ce samedi devant les médias. Comprenant la colère des supporters, le technicien français a déploré les insultes lancées par les fans. "Nos supporters ont été déçus des deux derniers résultats en Ligue 1, mais nous aussi. La critique peut se concevoir, le plus difficile à accepter ce sont les insultes. S'ils nous encouragent quand on en a besoin, c'est mieux. Leur rôle de 12ème homme est important", a précisé Garcia en conférence de presse. Face à Amiens dimanche (15h sur beIN Sports 1), l'OM devra absolument l'emporter pour se relancer et calmer la gronde de ses fans. Face à Amiens dimanche (15h sur beIN Sports 1), l'OM devra absolument l'emporter pour se relancer et calmer la gronde de ses fans.

