Metz : Roux ne rêve pas avec le foot « Par Damien Da Silva - Le 16/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après des passages à Lille et à Saint-Etienne, l'attaquant Nolan Roux (29 ans, 5 matchs et 1 but en L1 cette saison) a décidé de continuer sa carrière cet été au FC Metz. Dans un entretien accordé au quotidien L'Equipe, le buteur a réalisé une confidence surprenante concernant son rapport au football. "Je n’en suis plus à vouloir rêver. Le foot ne m’a jamais fait rêver. J’ai pris beaucoup de plaisir, j’ai vécu des choses que beaucoup de personnes auraient aimé vivre, la musique de la Ligue des Champions sur le terrain, la Ligue Europa les jeudis soir à Sainté, les stades blindés. Je ne dis pas que je suis blasé, bien au contraire. Je viens dans un club qui fait confiance à tout le monde : peu importe notre parcours, on ne sera pas jugé là-dessus", a commenté Roux. Pour l'instant, les Lorrains, à la 20e place du classement avec 0 point, attendent plus de l'ancien Brestois. Pour l'instant, les Lorrains, à la 20e place du classement avec 0 point, attendent plus de l'ancien Brestois.

