Lyon : le PSG, Le Graët comprend Aulas

Ces dernières semaines, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a multiplié les sorties pour critiquer le mode de fonctionnement du Paris Saint-Germain. Proche du dirigeant lyonnais, le patron de la Fédération Française de Football Noël Le Graët lui a apporté son soutien.

"Je suis admiratif de ce que fait le PSG. J'admire aussi Jean-Michel. Il a un système tellement différent. (...) Il est plus proche de la technique du Bayern Munich que du PSG, où il pense que l'argent tombe du ciel. Il y a un nouveau mode de fonctionnement représenté par le PSG, qui se conduit très bien au niveau fiscal, social et dans le comportement. Je ne vois pas ce que l'on peut lui reprocher. En revanche, on peut comprendre Aulas, Marseille demain, Saint-Étienne, Bordeaux ou Lille. La première place est totalement acquise au club parisien. (...) Pour la deuxième place, Monaco a quelques avantages fiscaux, il ne faut pas non plus se raconter d'histoires. Je peux donc comprendre l'attitude d'un club comme Lyon", a estimé Le Graët pour L'Equipe.

Sans véritablement trancher, le patron du foot français défend tout de même les propos tenus par Aulas.