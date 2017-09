Bayern : Lewandowski prêt à tout pour le Real ?

Lié au Bayern Munich jusqu'en juin 2021, l'attaquant Robert Lewandowski (29 ans, 3 matchs et 3 buts en Bundesliga cette saison) s'est distingué ces dernières semaines en effectuant de nombreuses critiques contre son club. Et d'après les informations du quotidien espagnol AS, l'international polonais prépare d'ores et déjà son départ du champion d'Allemagne en titre pour rejoindre le Real Madrid !

Même si Lewandowski sait que les Merengue n'ont pas l'habitude de recruter des joueurs de 30 ans, le buteur aurait demandé à ses agents de faire le forcing pour réaliser son rêve en signant l'été prochain pour la Maison Blanche. Problème, le Real serait bien plus intéressé par le recrutement d'un jeune talent comme Timo Werner pour concurrencer Karim Benzema ().