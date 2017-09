PSG : Al-Khelaïfi très agacé par Aulas... « Par Damien Da Silva - Le 16/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le choc de la 6e journée de Ligue 1 dimanche (21h sur Canal +) entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais s'annonce tendu, au moins entre les deux présidents. En effet, après les attaques répétées du dirigeant lyonnais Jean-Michel Aulas, son homologue parisien Nasser Al-Khelaïfi serait très agacé selon le quotidien L'Equipe. Et le boss du PSG n'a pas l'intention de faire semblant... "Je n’ai pas reçu d’invitation (pour un repas, ndlr). Mais je ne doute pas un instant que le contact sera très courtois à mon endroit. Moi, j’invite tous les présidents à venir déjeuner ou dîner quand c’est possible. (...) J’espère que je serai aussi bien reçu par le PSG que Nasser et les autres dirigeants le sont au Groupama Stadium", a commenté Aulas. Ignorant complètement Aulas jusqu'à maintenant (voir ici), Al-Khelaïfi devrait conserver cette attitude dimanche. Ignorant complètement Aulas jusqu'à maintenant (), Al-Khelaïfi devrait conserver cette attitude dimanche.

News lue par 9986 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+