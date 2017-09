PSG : Marquinhos voit grand pour Kimpembe « Par Eric Bethsy - Le 16/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titulaire indiscutable lors du dernier exercice, le défenseur central du Paris Saint-Germain Marquinhos (23 ans, 4 matchs en L1 cette saison) reste sous la menace de Presnel Kimpembe (22 ans, 4 matchs en L1 cette saison), de plus en plus utilisé par l'entraîneur Unai Emery. Pour l’ancien joueur de la Roma, ce n’est pas une surprise au vu de la progression du jeune Parisien. "C'est vraiment impressionnant, a commenté le Brésilien dans un entretien accordé à SFR Sport. Je l'ai souvent dit dans des interviews, je savais qu'il deviendrait aussi performant, sûr de lui. Nous, on le voyait à l'entraînement. Moi, je le savais et je n'étais pas surpris quand il a commencé à jouer. Il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs du monde s'il continue comme ça. Il doit garder la même mentalité. S'il ne change pas, il sera un très grand défenseur." Marquinhos sait ce qui lui reste à faire pour garder sa place... Marquinhos sait ce qui lui reste à faire pour garder sa place...

