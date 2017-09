OM : Passi ne rassure pas Garcia

En difficulté cette saison à l'Olympique de Marseille, l'entraîneur Rudi Garcia est très critiqué ces derniers jours. Reste à savoir si le club phocéen lui laissera le temps de relancer son équipe. Interrogé sur Canal + Sport, son prédécesseur Franck Passi est pessimiste.

"D'après ce qu'il se dit... non. Quand l'OM ne gagne pas, quand l'équipe ne fonctionne pas comme il faut, le premier fusible, c'est toujours l'entraîneur, a rappelé le consultant. Ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de gagner les prochains matchs pour qu'il puisse continuer à travailler. Non, je n'ai pas d'infos. C'est ce que je lis dans la presse, ce que vous dites à la télé. Je ne suis plus dans le club depuis un an et demi."

Garcia serait bien inspiré de mener l'OM vers un succès à Amiens dimanche (15h sur beIN Sports 1) lors de la 6e journée de Ligue 1.