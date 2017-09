Man Utd : Pogba, Mourinho ne va pas pleurer « Par Eric Bethsy - Le 16/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Blessé aux ischio-jambiers, le milieu de Manchester United Paul Pogba (24 ans, 4 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) sera absent pendant 4 à 6 semaines. Un coup dur pour les Red Devils, même si le manager José Mourinho ne dramatise pas la situation. "Nous avons perdu des joueurs essentiels à des moments importants la saison dernière, et nous n'avons pas pleuré ni cherché d'excuses, a rappelé le Portugais. Les équipes doivent essayer de composer avec ce genre de situation. Je sais que pendant plusieurs matchs, je ne sais pas combien exactement, nous devrons jouer sans Pogba. Mais nous avons d'autres joueurs et je leur fais totalement confiance." Avec Marouane Fellaini, Ander Herrera et Michael Carrick, Mourinho a effectivement de quoi remplacer le Français. Avec Marouane Fellaini, Ander Herrera et Michael Carrick, Mourinho a effectivement de quoi remplacer le Français.

