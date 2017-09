PSG : Neymar voudrait tirer les penalties « Par Eric Bethsy - Le 16/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé en tant que joueur le plus cher de l’histoire, Neymar (25 ans, 4 matchs et 4 buts en L1 cette saison) est incontestablement LA star du Paris Saint-Germain. Pas de quoi bousculer la hiérarchie des tireurs de penalty puisque le buteur maison Edinson Cavani (30 ans, 5 matchs et 7 buts en L1 cette saison) a toujours les faveurs d’Unai Emery dans cet exercice. "Neymar est venu et il sait que nous voulons faire un chemin ensemble pour l’aider à accomplir ses objectifs individuels. Mais il y a beaucoup de bons joueurs ici aussi, a confié l’entraîneur parisien. Ce sont des joueurs intelligents, ils vont s’entraider pour faire le travail ensemble. Si Cavani a frappé le premier penalty, alors Neymar frappera le second." Mais selon les informations de SFR Sport, l’attaquant brésilien, venu à Paris pour remporter le Ballon d’Or, ne cacherait pas son mécontentement en privé. L’ancien joueur du FC Barcelone voudrait être désigné en tant que tireur numéro 1 afin de suivre le rythme de buts de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi... Mais selon les informations de SFR Sport, l’attaquant brésilien, venu à Paris pour remporter le Ballon d’Or, ne cacherait pas son mécontentement en privé. L’ancien joueur du FC Barcelone voudrait être désigné en tant que tireur numéro 1 afin de suivre le rythme de buts de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi...

News lue par 12114 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+