TFC : les gros regrets de Jean...

Pour le compte de la 6e journée de Ligue 1, Toulouse s'est incliné face à Bordeaux (0-1) ce vendredi. Regrettant les occasions ratées par son équipe en première période, l'attaquant toulousain Corentin Jean (22 ans, 6 matchs en L1 cette saison) n'a pas caché sa déception après la partie.

"De gros regrets ? Oui. On fait une très bonne première période, on avait le plan jeu parfait mais on n'a pas réussi à marquer... Après, Bordeaux c'est une bonne équipe. Ils ont réussi à marquer sur une occasion et on a manqué de ressources ensuite pour revenir", a déploré l'ancien Monégasque pour Canal + Sport.

Actuellement 10e au classement, le TFC nourrit légitiment des regrets par rapport à cette partie.