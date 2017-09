L1 : Toulouse 0-1 Bordeaux (fini)

Les Girondins peuvent remercier Malcom ! Au terme d’un match peu emballant, Bordeaux a dominé Toulouse (1-0) en ouverture de la 6e journée de Ligue 1 grâce à un but du Brésilien.

Dès les premières secondes de la partie, les Toulousains se procuraient une énorme occasion mais Jean perdait son duel face à Costil. Après cette entame délicate, les Bordelais se reprenaient et maîtrisaient le ballon avec un Malcom omniprésent. Et pourtant, les hommes de Pascal Dupraz se montraient les plus dangereux avec deux situations chaudes devant la cage de Costil. Plus tranchant en contre, le TFC inquiétait encore Bordeaux avec un bel arrêt de Costil sur une frappe de Delort ! Et sinon ? Plus grand-chose jusqu’à la pause... avant une tête non-cadrée de Toivonen devant le but vide !

Au retour des vestiaires, Toulouse repartait vers l’avant et Imbula obligeait Costil à un nouvel arrêt sur une frappe lointaine. Sur un éclair de Malcom, les Girondins se montraient enfin dangereux mais De Préville perdait son duel avec Lafont après un caviar du Brésilien. Dans la foulée, Lerager tentait sa chance de loin mais Lafont s’interposait encore ! Malheureusement, cette embellie était de courte durée avec un jeu de plus en plus haché...

Par la suite, comme depuis le début du match, Malcom faisait encore la différence et ouvrait le score d’une magnifique frappe à l’entrée de la surface (0-1, 69e). Émoussés physiquement, les Toulousains ne parvenaient pas à enflammer la fin de la partie et les Bordelais géraient les débats. Après des dernières minutes insipides, Bordeaux s’imposait pour la première fois en 9 ans au Stadium ! Une bonne opération pour les Girondins...