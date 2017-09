PSG : Courbis attend plus de Marquinhos « Par Damien Da Silva - Le 15/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titulaire indiscutable depuis le départ de David Luiz pour Chelsea lors de l'été 2016, le défenseur central du Paris Saint-Germain Marquinhos (23 ans, 4 matchs en L1 cette saison) s'est imposé aux côtés de Thiago Silva. Et pourtant, le consultant de la radio RMC Rolland Courbis attend plus du jeune brésilien... "On était les premiers à dire que Marquinhos était très bon malgré son jeune âge. Qu’il devait prendre la place de David Luiz. Mais je ne le vois plus progresser depuis deux ans", a déploré l'ancien entraîneur de Montpellier. Un constat assez sévère puisque Marquinhos a tout de même confirmé son potentiel en enchaînant de bonnes performances l'an dernier. Un constat assez sévère puisque Marquinhos a tout de même confirmé son potentiel en enchaînant de bonnes performances l'an dernier.

News lue par 1849 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+